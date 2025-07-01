Литературная премия БРИКС будет вручаться каждый год

Вручение международной Литературной премии БРИКС будет проводиться каждый год, а ее призовой фонд составит 1 млн рублей. Об этом заявил президент Российского книжного союза, член оргкомитета премии от России Сергей Степашин.

"На мой взгляд, литература и книги являются лучшим способом для глубокого изучения истории и традиций, которые нас объединяют. Главная задача премии - развитие культурного обмена, семейных ценностей, а также создание единого гуманитарного пространства. Премия будет вручаться ежегодно, и претендовать на нее смогут уже состоявшиеся авторы", - сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Степашин уточнил, что в жюри премии войдут представители от каждой страны.

"Мы акцентируем внимание на том, чтобы книги, которые будут подготовлены и выиграют конкурсы, были переведены на русский язык. Жюри каждой страны будет выдвигать своих национальных авторов", - указал он, отметив, что критерием оценки премии будет вклад писателя в отражение духовных ценностей и истории культуры государств БРИКС.