Пашинян отметил важность регулирования политической деятельности неграждан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность внедрения законодательных механизмов регулирования политической деятельности лиц, не имеющих гражданства Армении. Об этом он заявил при общении с сотрудниками Службы национальной безопасности, представляя нового директора этого ведомства Андраника Симоняна.

"В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим, и которых не увидишь ни в одной стране мира. К примеру, лица, не имеющие гражданства Армении, могут осуществлять политическую деятельность в Армении, причем выражая самые радикальные взгляды. У нас должны быть механизмы, при необходимости нужно внести законодательные изменения, для реагирования на такие случаи", - цитирует премьера его пресс-служба.

Он повторил, что нигде в мире больше нет такого прецедента. "Я не понимаю, как лица, не имеющие гражданства Армении, могут осуществлять политическую деятельность в республике, выступать с жесткими призывами к гражданам Армении, озвучивать призывы к нарушению конституционного строя в стране? Это невообразимо и неприемлемо", - указал Пашинян.