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В Донбассе и Новороссии восстановлено свыше 6,5 тыс. многоквартирных домов
30 июня 2025 / 19:52
В Донбассе и Новороссии восстановлено свыше 6,5 тыс. многоквартирных домов
© Эрик Романенко/ ТАСС

В регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года восстановлено более 6,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью свыше 20 млн квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещани с президентом Владимиром Путиным.

"С 2022 года приоритетной задачей было восстановление жилья. На сегодняшний день восстановлено 6 560 многоквартирных домов - это более 20 млн квадратных метров. В первую очередь, это пострадавшее жилье", - отметил он.

Хуснуллин также сообщил, что в регионах Донбасса и Новороссии впервые за постсоветскую историю запустили программу капитального ремонта многоквартирных домов. "Раньше этой программы не было. Состояние жилищного фонда достаточно ветхое. Впервые утвердили программу замены лифтов. Проводим обследование аварийного жилья, запускаем программу расселения", - указал вице-премьер.

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