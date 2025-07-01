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Папа Римский подверг осуждению использование голода как метода ведения войны
30 июня 2025 / 20:03
Папа Римский подверг осуждению использование голода как метода ведения войны
© AP Photo/ Alessandra Tarantino/ТАСС

Папа Римский Лев XIV считает недопустимым тот факт, что голод применяется в качестве метода ведения войны. На этом он акцентировал внимание, выступая с обращением к Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), члены которой собрались на 44-ю Конференцию в штаб-квартире в Риме.

"Сегодня мы с тревогой наблюдаем, как бесчестно используется голод в качестве орудия войны. Морить население голодом - очень дешевый способ вести войну", - сказал понтифик. По его словам, таким образом военными целями становятся сети водоснабжения и коммуникации. За такие действия и злоупотребления ответственные за них должны наказываться, подчеркнул Лев XIV. "Поэтому мы должны отказаться от бесплодной риторики и, проявив твердую политическую волю, как говорил Папа Франциск, сгладить разногласия, чтобы прийти к атмосфере сотрудничества и взаимного доверия для удовлетворения общих потребностей", - указал он.

Голод сам по себе понтифик охарактеризовал как "самый большой скандал наших времен". "Побороть голод можно только делясь, а не жадно и единолично накапливая. И об этом, вероятно, мы сегодня забыли, поскольку несмотря на некоторые важные шаги глобальная продовольственная безопасность продолжает ухудшаться, и все менее вероятным становится достижение цели "Нулевого голода" к 2030 году", - заключил Глава Римско-католической церкви.

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке и военной операции Израиля в секторе Газа гуманитарная ситуация в палестинском анклаве оценивается как катастрофическая. В частности, туда затруднена доставка гуманитарной помощи. 

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