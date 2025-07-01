Мишустин отметил, что в России донастраивают систему поддержки участников СВО

Система поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей непрерывно совершенствуется на основе откликов самих людей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Советом палаты Совфеда.

"Мы донастраиваем систему поддержки участников СВО и членов их семей именно на основе обратной связи, как и поручал президент. Хочу поблагодарить сенаторов за эту большую работу", - отметил он, комментируя выступление спикера палаты Валентины Матвиенко.