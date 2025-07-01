Кадыров выразил благодарность посетившим свадьбу его сына гостям

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность послам, членам правительства РФ, губернаторам и спортсменам, которые лично посетили свадьбу его сына Адама.

"Я рад был видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана. Искренне приятно было встретить вице-премьеров России - Дениса Мантурова и Александра Новака, полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, губернатора Московской области Андрея Воробьева, глав регионов РФ, звезд мирового спорта, деятелей науки, культуры и религии", - отметил руководитель региона в Telegram-канале.

Он также поблагодарил за поздравления главу администрации президента РФ Антона Вайно и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"Знаю, что желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда уважительных причин. В любом случае, мне было не менее приятно получить от них теплые и сердечные сообщения с поздравлениями и пожеланиями", - указал Кадыров.

В минувшую субботу, 28 июня, в Ахмат-Юрте сыграли свадьбу 17-летнего Адама Кадырова, который занимает должность секретаря Совбеза Чечни. Некоторое время назад глава региона сообщил о том, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора лично поздравил его и близких с бракосочетанием сына.