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Политика
Эрдоган заявил, что Анкара примет следующий саммит НАТО
30 июня 2025 / 20:52
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет в Анкаре.
"На прошедшем в Гааге саммите НАТО было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в Турции. Наша страна примет у себя в июле 2026 года саммит глав государств и правительств альянса. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер по итогам прошедшего в Анкаре заседания правительства.
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