Эрдоган заявил, что Анкара примет следующий саммит НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет в Анкаре.

"На прошедшем в Гааге саммите НАТО было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в Турции. Наша страна примет у себя в июле 2026 года саммит глав государств и правительств альянса. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", - заявил турецкий лидер по итогам прошедшего в Анкаре заседания правительства.