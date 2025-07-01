Южнокорейская компания LG Electronics полностью вывела свой бизнес из области мобильных телефонов после 30 лет работы в этой сфере. Об этом пишет газета "Чосон ильбо".

Сообщается, что в понедельник, 30 июня, LG Electronics прекратила официальное обслуживание мобильных телефонов. Кроме того, компания остановила поставки деталей и ограничила операции по сервисному обслуживанию. Так, пользователи смартфонов LG больше не смогут получить техническую поддержку в официальных сервисных центрах.

Вместе с тем компания прекратила поддержку обновления мобильного ПО (FOTA) и операционной системы Android, а также некоторых основных приложений LG Health и LG Mobile Switch.

На сегодняшний день доля рынка смартфонов LG Electronics в Южной Корее составляет лишь 1%.

Официально LG Electronics объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов в 2021 году.