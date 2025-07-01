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Безопасность
Пасечник объявил, что территория ЛНР освобождена на 100%
30 июня 2025 / 21:33
© Александр Река/ ТАСС
Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождена на 100%. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в эфире Первого канала.
"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, на 100%", - отметил он.
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