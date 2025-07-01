Пасечник объявил, что территория ЛНР освобождена на 100%

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождена на 100%. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, на 100%", - отметил он.