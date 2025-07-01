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В России не сдавшие биометрию иностранцы с 1 июля останутся без мобильной связи
1 июля 2025 / 10:17
В России не сдавшие биометрию иностранцы с 1 июля останутся без мобильной связи
© Егор Алеев/ ТАСС

С 1 июля текущего года началось отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает ТАСС.

"С начала года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 sim-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день, согласно данным Минцифры, свыше 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. "Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учетную запись "Госуслуг" и регистрировать биометрию за один визит", - указали в министерстве.

Уточняется, что неактивные более трех месяцев номера будут отключены сразу, активные - поэтапно. Сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а спустя 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью.

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