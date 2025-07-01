Пик аномальной жары в Западной Европе будет достигнут в ближайшие дни

Аномальная жара, охватившая страны Западной Европы, в ближайшие дни достигнет своего пика. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Как отмечается, такие высокие температуры могут представлять угрозу для энергосетей и вызвать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Установившаяся в северной части Великобритании, Испании, Франции и Португалии аномально теплая погода создает повышенный спрос на электричество, вынуждая некоторые АЭС сокращать производство из-за перебоев в работе.

В центральной части Франции действует максимальный, красный уровень погодной опасности. Во вторник, 1 июля, прогнозируется от 20 до 40 градусов по Цельсию с пиками до 41 градуса в ряде департаментов. В Испании температура может подняться до 42 градусов, в Португалии - до 40 градусов по Цельсию.