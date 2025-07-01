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Россиян в 2026 году ждут 12-дневные новогодние каникулы
1 июля 2025 / 10:45
Россиян в 2026 году ждут 12-дневные новогодние каникулы
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Он отметил, что перенос делается так, чтобы оптимально распределить время. В этой связи каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. "Выходные по три дня будут: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне", - приводятся слова министра в Telegram-канале Минтруда.

Так, сокращенные рабочие недели ожидаются в феврале и марте, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта. Вместе с тем на майские праздники в 2026 году запланированы выходные дважды по три дня - с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14 июня. Кроме того, россияне будут отдыхать в среду 4 ноября.

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