В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи считает необходимым условием возобновления переговоров с США гарантии американской стороны о неповторении нападения на исламскую республику.

"Не думаю, что мы сможем возобновить переговоры так быстро. Мы примем соответствующее решение, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров. Поэтому необходимо больше времени на принятие решения", - отметил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры Тегерана и Вашингтона на этой неделе.

По словам министра, в течение 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем исламская республика "подтвердила способность защищать себя" и готова сделать это вновь "в случае повторения агрессии". На вопрос, считает ли иранское руководство возможным разрешение конфликта с США путем дипломатии, он ответил: "всегда останется возможность для дипломатического решения".

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что "бомбардировками нельзя уничтожить научные знания и технологии обогащения урана". "Если с нашей стороны будет решимость снова добиться прогресса в этой области, а она есть, мы сможем быстро возместить ущерб и наверстать упущенное время", - указал он. Мирная ядерная программа Ирана - предмет национальной гордости, заключил Арагчи.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры по ядерной программе пройдут на следующей неделе. Представители двух стран с апреля по май провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Переговорный процесс был приостановлен из-за начала военной операции Израиля против республики и последовавших американских ударов по иранским ядерным объектам.