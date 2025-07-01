Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 июля 2025 / 13:03
КОТИРОВКИ
USD
01/07
78.5284
EUR
01/07
92.2672
Новости часа
В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США Россиян в 2026 году ждут 12-дневные новогодние каникулы
Москва
1 июля 2025 / 13:03
Котировки
USD
01/07
78.5284
0.0000
EUR
01/07
92.2672
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Иранский кризис
Политика
В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США
1 июля 2025 / 10:59
В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США
© REUTERS/ Leonhard Foeger/ТАСС

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи считает необходимым условием возобновления переговоров с США гарантии американской стороны о неповторении нападения на исламскую республику.

"Не думаю, что мы сможем возобновить переговоры так быстро. Мы примем соответствующее решение, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров. Поэтому необходимо больше времени на принятие решения", - отметил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры Тегерана и Вашингтона на этой неделе.

По словам министра, в течение 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем исламская республика "подтвердила способность защищать себя" и готова сделать это вновь "в случае повторения агрессии". На вопрос, считает ли иранское руководство возможным разрешение конфликта с США путем дипломатии, он ответил: "всегда останется возможность для дипломатического решения".

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что "бомбардировками нельзя уничтожить научные знания и технологии обогащения урана". "Если с нашей стороны будет решимость снова добиться прогресса в этой области, а она есть, мы сможем быстро возместить ущерб и наверстать упущенное время", - указал он. Мирная ядерная программа Ирана - предмет национальной гордости, заключил Арагчи.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры по ядерной программе пройдут на следующей неделе. Представители двух стран с апреля по май провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Переговорный процесс был приостановлен из-за начала военной операции Израиля против республики и последовавших американских ударов по иранским ядерным объектам. 

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
10:59
В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США
10:45
Россиян в 2026 году ждут 12-дневные новогодние каникулы
10:32
Пик аномальной жары в Западной Европе будет достигнут в ближайшие дни
10:17
В России не сдавшие биометрию иностранцы с 1 июля останутся без мобильной связи
21:33
Пасечник объявил, что территория ЛНР освобождена на 100%
21:09
"Чосон ильбо": LG полностью ушла из сферы смартфонов
20:52
Эрдоган заявил, что Анкара примет следующий саммит НАТО
20:37
Кадыров выразил благодарность посетившим свадьбу его сына гостям
20:17
Мишустин отметил, что в России донастраивают систему поддержки участников СВО
20:03
Папа Римский подверг осуждению использование голода как метода ведения войны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения