Трамп отменил режим санкций в отношении Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал 30 июня указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который при этом не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту указа, ограничительные меры аннулируются с 1 июля. Вместе с тем госсекретарю США Марко Рубио поручено обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН. Главе американского внешнеполитического ведомства также предписано проработать возможность исключения Сирии из американского списка стран - спонсоров терроризма. Кроме того, он получил распоряжение изучить целесообразность сохранения в черных списках США группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и ее руководителя Ахмеда аш-Шараа.

Американский лидер также поручил своему кабинету сделать "дополнительные шаги" для привлечения к ответственности тех лиц из прежних властей Сирии, которые, по мнению Вашингтона, виновны в военных преступления, нарушениях прав человека и контрабанде наркотиков.

В ноябре прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил президентский пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, предположительно, продлится от четырех до пяти лет.