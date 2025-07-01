Российский рынок акций демонстрирует снижение после роста

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 1 июля отметился ростом ключевых индексов, после чего перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрировал рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,18%, до 2 852,55 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,18%, до 1 144,31 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи демонстрировал рост на 1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,93 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и торговался на уровне 2 842,5 пункта (-0,17%), индекс РТС составлял 1 140,29 пункта (-0,17%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост до 10,925 руб. (+0,5 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.