Под Омском в 2026 году откроют социальную деревню для людей с ОВЗ

Социальную деревню под Омском планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2026 года. Об этом информировали в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время на строительной площадке ведутся активные работы по разработке грунта в котлованах и трамбовке песчаного основания зданий. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию к концу декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Строительные работы осуществляются в поселке Северном под Омском. Здесь ведется сооружение пяти двухэтажных жилых домов для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов с предоставлением услуг по реабилитации, социальной адаптации. Проект реализуется на территории Омского дома-интерната, который рассчитан на 420 мест.

"Инициатором строительств соцобъекта выступил губернатор региона Виталий Хоценко, на реализацию проекта выделили дополнительное финансирование", - указали в пресс-службе регионального правительства.

Согласно данным доклада уполномоченного по правам человека в Омской области Ирины Касьяновой за 2024 год, в регионе 9 897 человек были впервые признаны инвалидами. За 2021-2024 годы общий рост числа инвалидов превысил 37%.