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Общество
Трамп объявил о выпуске лимитированного парфюма Trump Victory
1 июля 2025 / 12:17
© Михаил Метцель/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске брендированного парфюма Trump Victory.
"Духи получили называние Victory 45-47, так как они о победе, силе и успехе, - для мужчин и женщин", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
Публикацию он сопроводил фотографией с изображением парфюма. Упаковка выполнена в черном цвете для мужчин и красном для женщин. На коробках отмечается, что серия президентского парфюма лимитирована. На флакон с духами нанесено их название и автограф Трампа, на крышке расположена позолоченная фигурка главы Белого дома.
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