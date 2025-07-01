Трамп объявил о выпуске лимитированного парфюма Trump Victory

Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске брендированного парфюма Trump Victory.

"Духи получили называние Victory 45-47, так как они о победе, силе и успехе, - для мужчин и женщин", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Публикацию он сопроводил фотографией с изображением парфюма. Упаковка выполнена в черном цвете для мужчин и красном для женщин. На коробках отмечается, что серия президентского парфюма лимитирована. На флакон с духами нанесено их название и автограф Трампа, на крышке расположена позолоченная фигурка главы Белого дома.