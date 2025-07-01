Дания на полгода приняла председательство в Совете ЕС

Дания приняла от Польши на шесть месяцев обязанности председателя Совета Европейского союза. Страна будет выполнять их до конца года и передаст эстафету Кипру.

Дания председательствует в сообществе в восьмой раз. В последний раз королевство возглавляло Совет ЕС в первой половине 2012 года.

Как заявило правительство, приоритетами Дании в период председательства станут три направления - "безопасность, конкурентоспособность и зеленый переход", объединенные темой "Сильная Европа в меняющемся мире".

Ожидается, что Дания в рамках председательства в Совете ЕС проведет десятки форумов с участием лидеров стран сообщества. Намечены 15 неформальных министерских совещаний, консультации экспертов и два саммита.

3 июля делегация Еврокомиссии посетит город Орхус на востоке полуострова Ютландия, это положит официальное начало датскому председательству в Совете ЕС.