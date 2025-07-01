Илон Маск предложил название для новой политической партии в США

Американский миллиардер Илон Маск предположил, каким может быть название новой политической партии в Соединенных Штатах, вновь критикуя законопроект президента страны Дональда Трампа об ограничении госрасходов.

"Если эта безумная инициатива будет принята, партия "Америка" (the America Party) будет создана на следующий день", - указал он в соцсети X. По мнению бизнесмена, новая партия нужна стране, чтобы "у людей действительно появилось право голоса".

Некоторое время назад Маск выступил с призывом создать новую политическую партию, так как современные американцы "живут в однопартийной стране", и требуется платформа, "которая действительно будет заботиться о людях".