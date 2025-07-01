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Политика
Илон Маск предложил название для новой политической партии в США
1 июля 2025 / 12:45
© AP Photo/ Matt Rourke/ТАСС
Американский миллиардер Илон Маск предположил, каким может быть название новой политической партии в Соединенных Штатах, вновь критикуя законопроект президента страны Дональда Трампа об ограничении госрасходов.
"Если эта безумная инициатива будет принята, партия "Америка" (the America Party) будет создана на следующий день", - указал он в соцсети X. По мнению бизнесмена, новая партия нужна стране, чтобы "у людей действительно появилось право голоса".
Некоторое время назад Маск выступил с призывом создать новую политическую партию, так как современные американцы "живут в однопартийной стране", и требуется платформа, "которая действительно будет заботиться о людях".
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