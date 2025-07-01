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Президент поручил поддержать развитие российского мессенджера
1 июля 2025 / 12:59
Президент поручил поддержать развитие российского мессенджера
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству поддержать развитие российского мессенджера, в том числе интегрировать в него государственные и банковские услуги.

"Организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", - сказано в одном из пунктов перечня поручений, размещенного на сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал кабмину, подчеркнув необходимость предоставить гражданам РФ возможность получить доступ к самым популярным и востребованным госуслугам и услугам от кредитных организаций с помощью такого мессенджера.

Путин ждет доклад по этому вопросу не позднее 15 августа текущего года.

Проект закона о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы назывался мессенджер Max. Разработчиком мессенджера выступает VK. Max развивается в качестве отечественной альтернативы WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. 

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