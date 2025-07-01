Кеннеди-младший: в США проживает самое нездоровое население в мире

Система здравоохранения США превратила американцев в самое больное население в мире. На это обратил внимание министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Если вы болеете, страховые компании получают больше денег. Врачи и больницы зарабатывают на том, что мы болеем. Фармацевтические компании также зарабатывают на этом. Каждый уровень этой системы подкреплен финансово. И теперь американцы самая больная нация в мире", - заявил он.

Кеннеди - младший также отметил, что врачи вынуждены встраиваться в эту систему, "чтобы не стать банкротами" и чтобы в том числе обеспечивать взятые на учебу кредиты.