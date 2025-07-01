Bloomberg отметил рост состояния богатейших россиян более чем на $24,5 млрд

В России состояние богатейших бизнесменов с начала года выросло на $24,586 млрд, следует из представленного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, президент "Норникеля" Владимир Потанин с начала года заработал $3,83 млрд, его состояние составило $31,7 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова увеличилось на $3,17 млрд, до $16,4 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $1,68 млрд, до $24,1 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), в который включены данные о состоянии 500 богатейших людей мира.