Мирошник: за неделю жертвами ударов ВСУ стали пять жителей России

За минувшую неделю около 90 мирных жителей субъектов РФ получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 5 человек погибли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 92 мирных жителя: ранены 87 человек, в том числе 3 детей, погибли 5 человек", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что наибольшее количество пострадавших гражданских лиц зафиксировано в Донецкой Народной Республике, Курской и Херсонской областях.

По словам Мирошника, в минувшую неделю украинские войска атаковали территорию РФ беспилотниками, артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Всего за прошедшую неделю ВСУ выпустили по российским субъектам порядка 2,2 тыс. различных боеприпасов, большая часть из которых - западного производства, добавил он.