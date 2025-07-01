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Политика
Жапаров 2 июля посетит Россию с рабочим визитом
1 июля 2025 / 13:59
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля посетит Россию с рабочим визитом. Соответствующее сообщение распространила администрация главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит Москву с рабочим визитом 2 июля. Намечена двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным", - следует из сообщения.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят "актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества", в том числе "в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах".
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