Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля посетит Россию с рабочим визитом. Соответствующее сообщение распространила администрация главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит Москву с рабочим визитом 2 июля. Намечена двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным", - следует из сообщения.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят "актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества", в том числе "в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах".