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Общество
Число погибших при взрыве на химическом заводе в Индии возросло до 34
1 июля 2025 / 14:15
© Fadel Senna/ Getty Images/ТАСС
Число погибших при взрыве на химическом заводе в южном штате Телангана возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на полицию информировало агентство ANI.
Ранее стало известно о 10 погибших в результате инцидента.
Как отмечается, в медучреждениях остаются десятки раненых. Власти штата инициировали проведение расследования случившегося.
Взрыв на предприятии компании Sigachi Industries прогремел утром 30 июня. Он повлек за собой обрушение промышленного здания и сильное возгорание. Разбор завалов на месте происшествия все еще продолжается.
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