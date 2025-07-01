Число погибших при взрыве на химическом заводе в Индии возросло до 34

Число погибших при взрыве на химическом заводе в южном штате Телангана возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на полицию информировало агентство ANI.

Ранее стало известно о 10 погибших в результате инцидента.

Как отмечается, в медучреждениях остаются десятки раненых. Власти штата инициировали проведение расследования случившегося.

Взрыв на предприятии компании Sigachi Industries прогремел утром 30 июня. Он повлек за собой обрушение промышленного здания и сильное возгорание. Разбор завалов на месте происшествия все еще продолжается.