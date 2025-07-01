Кремль придет в российский мессенджер, когда тот заработает полноценно

Кремль начнет использовать российский мессенджер, когда тот заработает в полную мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Разумеется, как только мессенджер будет в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми предложенными сервисами", - сказал он в ходе брифинга.

Проект закона о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. Кандидатом на роль такой платформы считается мессенджер Max. Разработчиком мессенджера выступает VK. Max развивается в качестве отечественной альтернативы WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Его функционал также предполагает дальнейшую интеграцию с "Госуслугами".