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Технологии
Кремль придет в российский мессенджер, когда тот заработает полноценно
1 июля 2025 / 14:30
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Кремль начнет использовать российский мессенджер, когда тот заработает в полную мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Разумеется, как только мессенджер будет в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми предложенными сервисами", - сказал он в ходе брифинга.
Проект закона о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. Кандидатом на роль такой платформы считается мессенджер Max. Разработчиком мессенджера выступает VK. Max развивается в качестве отечественной альтернативы WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Его функционал также предполагает дальнейшую интеграцию с "Госуслугами".
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