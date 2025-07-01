Новый посол Афганистана в России прибудет в Москву 1 июля

Новый посол Афганистана в России прибудет в Москву во вторник вечером, официально приступит к исполнению своих обязанностей после прохождения протокольных процедур. Об этом заявил советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с ТАСС.

"Насколько нам известно, сегодня вечером в Москву прилетит уже новый посол Афганистана", - сказал он по итогам прошедших в Дохе под эгидой ООН заседаний рабочих групп по борьбе с наркотиками и развитию частного сектора в Афганистане.

Кабулов уточнил, что как только новый посол пройдет необходимые протокольные процедуры, он "начнет действовать в качестве полномочного посла своей страны".

16 мая Кабулов рассказал ТАСС, что Афганистан представил российской стороне кандидатуру на должность посла в Москве. Как позже сообщило посольство Афганистана в РФ, новым главой дипмиссии назначен Мовлави Гул Хасан.