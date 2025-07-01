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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки три ракеты Storm Shadow ВСУ
1 июля 2025 / 14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки три ракеты Storm Shadow ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 ракеты Storm Shadow, 5 бомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 173 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб JDAM и 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 477 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 101 танк и других боевых бронемашин, 1 573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 524 единицы специальной военной автомобильной техники.

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