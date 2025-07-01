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Экономика
Трамп считает, что без субсидий Маск прекратит продажу электромобилей и вернется в ЮАР
1 июля 2025 / 15:17
Трамп считает, что без субсидий Маск прекратит продажу электромобилей и вернется в ЮАР
© Михаил Метцель/ ТАСС

Американский бизнесмен Илон Маск получил больше всех субсидий от государства, без них ему бы пришлось закрыть свои магазины и вернуться в ЮАР. Соответствующую точку зрения изложил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", - указал он.

Трамп также отметил, что Маск знал, что он (президент США) выступал против электромобилей, однако все равно поддержал его кандидатуру на высший государственный пост. По его словам, больше "не будет никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", и тогда это приведет к экономии бюджетных средств. Американский лидер также предложил "более пристально" ознакомиться с деятельностью Маска.

Маск, комментируя пост главы Белого дома написал в соцсети Х, что "достижение потолка госдолга - единственное, что на самом деле заставит правительство сократить расточительство и пресечь мошеннические действия".

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