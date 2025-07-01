Мишустин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей

В России минимальный размер оплаты труда к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на профильной стратегической сессии.

"К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда в России до 35 тыс. рублей", - отметил он.