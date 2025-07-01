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Экономика
Мишустин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей
1 июля 2025 / 15:28
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
В России минимальный размер оплаты труда к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на профильной стратегической сессии.
"К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда в России до 35 тыс. рублей", - отметил он.
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