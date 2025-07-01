Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 365 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 365 военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Юг" - свыше 160, "Центр" - до 500, "Восток" - до 215, "Днепр" - до 90 военнослужащих.