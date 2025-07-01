Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освободить журналистов РФ

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вручена нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"Главе дипмиссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - указали в дипведомстве по итогам вызова посла.

Отмечается, что в ходе встречи с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным послу был также заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений. "В их числе - отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные действия азербайджанских правоохранителей против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, включая детские творческие коллективы", - уточнили в министерстве.

"По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было отмечено, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории России, в т. ч. против граждан Азербайджана", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области информировали о том, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. Согласно материалам следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По данным СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. Предварительно, один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

В Баку выразили протест из-за действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ.