Al Jazeera: в Газе жертвами ударов Израиля стали 95 палестинцев

Не менее 95 палестинцев погибли 30 июня из-за ударов армии Израиля по сектору Газа, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Израильская армия атаковала кафе, больницу, школу и пункты раздачи продовольствия в Газе, убив не менее 95 палестинцев, многие получили ранения, сообщает телеканал. Уточняется, что 39 человек погибли в ходе израильского удара по приморскому кафе в северной части города Газа. Кроме того, в понедельник израильские войска подвергли бомбардировке школу Яфа в городе Газа, в которой находились сотни перемещенных палестинцев.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьера еврейского государства объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

18 мая израильские власти заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа.