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Лукашенко: Европа открыто заявляет о намерении воевать до последнего украинца
1 июля 2025 / 16:29
Лукашенко: Европа открыто заявляет о намерении воевать до последнего украинца
© Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

Европейские политики открыто заявляют о намерении воевать до последнего украинца, продолжая бессмысленную бойню на Украине. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает агентство БелТА

"Мы видим, что "просвещенные" европейцы нацелены продолжать бессмысленную бойню на Украине", - указал он. Вместе с тем, по словам белорусского лидера, европейцы уже не маскируются и прямо заявляют о том, что эта война будет идти до последнего украинца. 

Лукашенко отметил усиление истерии из-за якобы угрозы с востока. Он также подчеркнул, что некоторые политики в Европе не стесняются высказываться о применении ядерного оружия на континенте. 

"Не мы, не россияне, как они на Западе нас упрекают. Об этом заговорили они", - добавил президент.

Кроме того, Лукашенко напомнил о заявлении руководства ЕС о намерении в ближайшее время реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в €800 млрд. "То ли еще будет", - заключил глава государства. 

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