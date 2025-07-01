Лукашенко: Европа открыто заявляет о намерении воевать до последнего украинца

Европейские политики открыто заявляют о намерении воевать до последнего украинца, продолжая бессмысленную бойню на Украине. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает агентство БелТА.

"Мы видим, что "просвещенные" европейцы нацелены продолжать бессмысленную бойню на Украине", - указал он. Вместе с тем, по словам белорусского лидера, европейцы уже не маскируются и прямо заявляют о том, что эта война будет идти до последнего украинца.

Лукашенко отметил усиление истерии из-за якобы угрозы с востока. Он также подчеркнул, что некоторые политики в Европе не стесняются высказываться о применении ядерного оружия на континенте.

"Не мы, не россияне, как они на Западе нас упрекают. Об этом заговорили они", - добавил президент.

Кроме того, Лукашенко напомнил о заявлении руководства ЕС о намерении в ближайшее время реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в €800 млрд. "То ли еще будет", - заключил глава государства.