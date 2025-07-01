Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией для сохранения спокойствия и законности в этой стране. С таким заявлением выступил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в центре знаний "Машук".

По его словам, Москва считает, что "переживаемый республикой период политической турбулентности, в том числе и недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота, - это внутреннее дело республики".

Некоторое время назад Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Армении и захвату власти.