Тимур Иванов получил 13 лет колонии

Московский городской суд вынес приговор в виде 13 лет колонии общего режима в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения первого уголовного дела фигуранта - о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", сообщает ТАСС.

"Назначить Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей", - следует из приговора суда. Иванова также лишили права занимать административные должности сроком на четыре года и назначили два года ограничения свободы.

Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи. Согласно приговору, он лишен госнаград, в том числе двух орденов "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степени.

Со своей стороны, защита Иванова заявила о намерении обжаловать решение суда.

Суд также приговорил бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. В срок наказания им зачтено время, которое они провели как под домашним арестом, так и в СИЗО.