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Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия премьер-министра страны
1 июля 2025 / 17:15
Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия премьер-министра страны
© Sirachai Arunrugstichai/ Getty Images/ТАСС

Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия премьера страны Пхетхонгтхан Чинават после петиции депутатов, потребовавших отстранить ее от должности. Об этом информировал портал Nation.

Сообщается, что 36 сенаторов потребовали снять Пхетхонгтхан Чинават с поста после того, как в сети оказалась запись ее телефонного разговора с экс-премьером Камбоджи Хун Сеном. Они полагают, что сделанные в ходе обсуждения пограничного спора заявления премьер-министра касаются суверенитета страны. "Судьи проголосовали за приостановку полномочий Пхетхонгтхан на посту премьер-министра, пока по ее делу не будет принято решение. При этом она может работать в качестве министра культуры в новом правительстве", - сказано в публикации.

МИД Таиланда 19 июня вызвал посла Камбоджи в Бангкоке в связи с утечкой телефонного разговора между Чинават и Хун Сеном, которые обсудили обострившийся пограничный спор между двумя странами. Дипломату была передана нота протеста, в которой действия камбоджийской стороны были охарактеризованы как "нарушение дипломатического этикета и серьезное злоупотребление доверием". Аудиозапись разговора была обнародована 18 июня в соцсетях после того, как Хун Сен разослал ее камбоджийским чиновникам. 

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