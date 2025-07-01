ФРГ: демократы выступают за репрессии

Павел Александров, международный обозреватель

В минувшие выходные в Берлине завершился трехдневный съезд старейшей в стране Социал-демократической партии Германии. По мнению местных наблюдателей, итоги форума свидетельствуют о разобщенности в рядах немецких социал-демократов и отсутствии четкой линии выхода этой партии из затяжного кризиса.

Министр финансов в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца (ХДС) лидер социал-демократов и нынешний вице-канцлер Ларс Клингбайль уже в самом начале работы съезда признал ошибки в недавней кампании по выборам в Бундестаг, взяв всю ответственность за самый низкий в истории СДПГ результат партии на парламентских выборах (16,4%) на себя.

Впрочем, дальнейший ход съезда показал, что самокритика вице-канцлера ему мало чем помогла. При голосовании за кандидатов на посты сопредседателей СДПГ Клингбайля, все-таки, переизбрали, но, опять-таки, с одним из самых низких в истории партии результатом – 64,9%. Для сравнения: другим сопредседателем СДПГ делегаты съезда избрали министра труда Бербель Бас, в пользу которой свои голоса отдали 95% присутствовавших. Итоги этого голосования в ФРГ практически единодушно назвали пощёчиной Клингбайлю за его поддержку линии нынешнего коалиционного с блоком ХДС/ХСС правительства на максимальное повышение расходов на вооружения в ущерб социальной сфере.

В немалой степени эти настроения в партии связаны с предшествовавшим съезду внутрипартийным скандалом, который был вызван опубликованным и подписанным десятками авторитетных социал-демократов Манифестом. В этом документе прозвучало, в частности, требование к политической элите ФРГ в корне изменить отношение к России, начав с ней диалог на дипломатическом уровне, а также отказаться от безудержной милитаризации Германии. Среди подписавших Манифест и старший сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта 76-летний историк Петер Брандт.

В интервью Financial Times он указал на то, что, по его мнению, поддержка Ларсом Клингбайлем нынешнего курса властей на рост расходов на вооружения и разрыв с Россией не соответствует позиции большинства членов СДПГ. «Кроме того, НАТО, даже без США, в конвенциональном отношении сейчас сильнее России, поэтому выделение странами альянса на военные нужды 5% от ВВП избыточно и нерационально», считает Петер Брандт.

Резко против мнения авторов Манифеста на съезде СДПГ в Берлине выступил член партии министр обороны Борис Писториус: «Этот империалист в Кремле не хочет переговоров, он не хочет мира, а для его достижения всегда необходима готовность обеих сторон», заявил германский министр с трибуны, имея в виду лидера России. При этом было бы ошибкой думать, что среди подписантов Манифеста мы видим друзей России. Скорее это политики, озабоченные разрушением экономики своей страны из-за разрыва выгодных для ФРГ экономических связей с РФ.

Так, также подписавший Манифест представитель левого крыла СДПГ Ральф Штегнер заявил на съезде, что он, «хотя тоже называет Путина военным преступником», считает «необходимым говорить о том, является ли этот сумасшедший рост вооружений правильным путем». Кроме того, политик подчеркнул, что «переговоры нужно вести даже с теми режимами, которые совсем не такие, как мы», отметив, что «люди боятся войны, а войне всегда есть альтернатива, нет альтернативы только миру».

Была на съезде СДПГ и одна тема, в отношении которой делегаты проявили удивительное единодушие. Впрочем, ничего удивительного в том, что делегаты единогласно приняли постановление о необходимости возобновления процесса запрета ненавистной всему немецкому политическому бомонду партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Если Ведомство по защите Конституции признало АдГ бесспорно правоэкстремистской партией, то следует отбросить любые тактические уловки», потребовал сопредседатель СДПГ Клингбайль.

В единогласно принятом делегатами съезда постановлении говорится о необходимости возобновить все процессуальные действия по признанию деятельности АдГ антиконституционной, что позволило бы ее официально запретить. Пока же, после появления одиозного заключения Ведомства по защите Конституции и соответствующего протеста АдГ в судебном порядке, ситуация с ее «запретом» как бы подвисла. СДПГ пытается сдвинуть ее с места, чтобы навредить сильному конкуренту на любых выборах – федеральных, земельных или коммунальных. При этом социал-демократы, на минуточку, забывают, что речь идет о партии, которая имеет самую большую оппозиционную фракцию в Бундестаге и представлена во всех земельных парламентах ФРГ.

Кстати, раздражение в рядах СДПГ по поводу деятельности АдГ легко можно объяснить тем, что та практически отобрала у социал-демократов привычное определение «народная партия», ведь если за СДПГ по всей Германии голосуют примерно 16% граждан, то за АдГ – более 20%, а в Восточной Германии и того больше – 33-38%. Не случайно, например, ХДС в лице канцлера Мерца отнюдь не торопится активировать процесс запрета АдГ: «Сначала необходимо детально проработать все юридические тонкости», туманно заявляет председатель ХДС. С одной стороны, слабеющая СДПГ вполне устраивает блок ХДС/ХСС, а с другой – по некоторым позициям АдГ близка к ХДС, например, в вопросе о необходимости сокращения иммиграции.