Семьи погибших при атаке БПЛА в Ижевске получат по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при атаке БПЛА работников предприятия в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей. Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей, заявили в правительстве Удмуртии.

"Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей - семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения", - следует из сообщения.

Отмечается, что глава Удмуртии Александр Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. С администрацией предприятия обсудили ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы.

Ранее в результате удара беспилотника по заводу 3 человека погибли, 35 госпитализированы.