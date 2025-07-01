Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
Общество
Семьи погибших при атаке БПЛА в Ижевске получат по 1,5 млн рублей
1 июля 2025 / 17:32
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив
Семьям погибших при атаке БПЛА работников предприятия в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей. Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей, заявили в правительстве Удмуртии.
"Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей - семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения", - следует из сообщения.
Отмечается, что глава Удмуртии Александр Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. С администрацией предприятия обсудили ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы.
Ранее в результате удара беспилотника по заводу 3 человека погибли, 35 госпитализированы.
Актуально