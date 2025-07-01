Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении ряда санкций в отношении Сирии. В соответствии с текстом документа, Вашингтон ослабит меры по экспортному контролю. Вместе с тем сохраняются ограничения, наложенные на бывшего президента Башара Асада и его соратников, наркоторговцев, людей, связанных с программой по разработке химического оружия, и проиранские группировки. Кроме того, остаются в силе санкции, которые были введены в рамках включения Сирии в 1979 году в американский список стран-спонсоров терроризма.

Ранее, в мае этого года, США выпустили лицензию, разрешающую операции с "Сирийскими авиалиниями", несколькими банками, в том числе Центробанком, а также с рядом операторов энергетического сектора Сирии. Из-под санкций были выведены президент Ахмед аш-Шараа, компании, управляющие портами Латакии и Тартуса, министерство нефти и минеральных ресурсов и министерство туризма.

Примеру Вашингтона последовал и Евросоюз, который также снял с Дамаска ограничения.

США и ЕС стали вводить санкции в отношении Сирии начиная с 2011 года на фоне событий так называемой "арабской весны", когда страна столкнулась с масштабными протестами, а затем и активностью вооруженных боевиков, в том числе из ряда террористических организаций. Тогда Вашингтон и Брюссель обвинили власти во главе с Башаром Асадом в подавлении демократии, ущемлении прав человека, разработках и использовании химического оружия. На практике рестрикции, затронувшие практически все секторы сирийской экономики, ударили прежде всего по простым гражданам. Падение курса национальной валюты, острая нехватка топлива, жизненно важных медикаментов, а зачастую и просто еды - все это стало результатом наложенных американцами и европейцами ограничений. Масла в огонь подлило то, что власти в Дамаске фактически утратили контроль над территориями с разведанными запасами нефти. В итоге из экспортера углеводородов Сирия превратилась в их импортера, а экономика во многом держалась за счет поддержки отдельных союзников.

Но все стало меняться на фоне событий ноября-декабря прошлого года, когда вооруженные группировки, начав стремительное наступление, в считаные дни смогли установить контроль над ключевыми городами Сирии, в том числе Дамаском. Башар Асад был вынужден бежать из страны. Новое руководство впоследствии провело ряд рейдов по районам, где проживают национальные меньшинства, в том числе алавиты и друзы. Эти операции сопровождались многочисленными жертвами, но новый лидер Ахмед аш-Шараа пообещал наказать виновных и в целом удержался от сползания в масштабные этнические и религиозные чистки.

Вместе с тем смена власти в Сирии привела прежде всего к установлению плотных контактов между новым руководством в Дамаске и богатыми монархиями Персидского залива. В страну потекли арабские деньги. Таким образом, отмена американских и европейских санкций становится вполне закономерным шагом, направленным на возврат Дамаска в международные экономические и торговые цепочки.

Благосклонное отношение со стороны Дональда Трампа к администрации Ахмеда аш-Шараа во многом вызвано и тем, что новое руководство в Сирии достаточно лояльно относится к соседнему Израилю. Если бывшего президента Башара Асада за глаза могли называть союзником Тель-Авива из-за нежелания менять status quo вокруг оккупированных Голанских высот, то новый глава государства, судя по утечкам в СМИ, намерен пойти на территориальные уступки и официально нормализовать отношения с израильтянами. Как стало известно изданию Axios, Белый дом ведет предварительные переговоры с Израилем и Сирией по мирному договору. Таким образом, Дамаск может стать очередной арабской страной, которая присоединится к Соглашениям Авраама. Это серия договоров, инициированная Дональдом Трампом в 2020 году, в ходе его первого президентского срока, по примирению между Израилем и арабскими государствами. На данный момент их подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Естественно, в случае присоединения к ним Сирии о Голанских высотах ей придется забыть, особенно учитывая тот факт, что Дональд Трамп признал израильский суверенитет над ними еще в 2019 году.

Для самого американского лидера этот сценарий также несет в себе массу преимуществ. Естественно, он представит такого рода соглашения как свою дипломатическую победу и вновь подчеркнет статус миротворца. Но есть в этом и вполне практический аспект. Не секрет, что хозяин Овального кабинета еще в ходе своего предыдущего срока объявлял о намерении вывести американские войска из Сирии. Тогда идея казалась нереальной. Но с нынешними изменениями политического ландшафта в этой арабской стране и с появлением перспектив нормализации отношений между Дамаском и Тель-Авивом та цель может найти свое практическое воплощение.

Между тем несмотря на, казалось бы, позитивные изменения, связанные со снятием американских и европейских санкций, Сирия по-прежнему сталкивается с рядом вызовов. Оживление ее экономики практически полностью зависит от иностранных вливаний, которые могут быть использованы для усиления влияния внешних игроков. А это, в свою очередь, создает риски превращения этой страны в место столкновения различных внешних интересов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кроме того, под вопросом остается внутренняя стабильность. Несмотря на формальное прекращение боевых действий, страна сталкивается с угрозами со стороны остаточных сил ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и курдских группировок, которые, пусть и в значительной мере ослабленные, могут быть недовольны центральной властью.

Наконец, сам факт такого плотного сотрудничества американцев и европейцев с Ахмедом аш-Шараа, который ранее возглавлял группировку "Хейат Тахрир аш-Шам" (деятельность организации запрещена в России), может быть воспринято другими радикальными структурами как "вознаграждение за терроризм". По крайней мере, сейчас на примере Сирии США показывают всем, что террор в определенных ситуациях ведет к успеху, легализации и легитимации.