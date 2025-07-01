АПА: в Баку арестовали главу и шеф-редактора "Sputnik Азербайджан"

Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова сроком на четыре месяца. Об этом информировало азербайджанское агентство АПА.

Сообщается, что они обвиняются по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана.