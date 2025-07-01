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Общество
АПА: в Баку арестовали главу и шеф-редактора "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 / 17:46
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова сроком на четыре месяца. Об этом информировало азербайджанское агентство АПА.
Сообщается, что они обвиняются по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана.
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