День образования Республики Алтай в регионе объявлен нерабочим днем

День образования Республики Алтай, который отмечается 3 июля, объявлен нерабочим праздничным днем в регионе. Соответствующее сообщение разместил глава республики Андрей Турчак в Telegram-канале.

"Четверг, 3 июля, будет нерабочим праздничным днем. Решение официальное. В этом году установлено распоряжением правительства республики. Нерабочий день объявлен для организаций, которые финансируются за счет регионального бюджета. Нашим муниципалитетам и их подведам также рекомендовано объявить этот день нерабочим", - говорится в сообщении.

Турчак отметил, что исключением станут экстренные службы, предприятия жизнеобеспечения, а также правительство региона. По его словам, с 2026 года день образования региона станет нерабочим днем на постоянной основе.