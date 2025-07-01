В обострении российско-азербайджанских отношений заинтересованы многие зарубежные игроки

В Екатеринбурге 27 июня правоохранители провели обыски и задержали группу россиян — уроженцев Азербайджана. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области объяснили, что в результате этих мероприятий была пресечена деятельность этнической группировки. Как утверждают следователи, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, которые были совершены на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах.

Обвиняемые также могли быть причастны к массовому отравлению жителей Екатеринбурга алкоголем в 2021 году. Кроме того, им принадлежал ряд киосков, где продавалась контрафактная продукция.

В рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ, отмечают в СК РФ.

Один из фигурантов, по предварительным данным, скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Речь идет о братьях Зияддине и Гусейне Сафаровых, они были похоронены 1 июля в Агджабединском районе Азербайджана. В Баку заявили о проведении своей экспертизы их тел.

На этом фоне в Баку были арестованы два журналиста российского агентства «Спутник». В связи с этим послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву 1 июля после вызова в МИД РФ вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. Он встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным, представителю азербайджанской стороны был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, "сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений".

Кремль рассчитывает, что задержанные в Баку российские журналисты скоро будут освобождены. Такую позицию высказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - сказал он.

Накануне Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений. Парламентская делегация республики также отменила свое участие в запланированном заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) страны и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству в Москве.

В Москве выразили сожаление в связи с решением Баку. Дмитрий Песков назвал важным продолжение работы по разъяснению событий, которые азербайджанская сторона сочла "причиной для таких демаршей". Российская сторона заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, отметил Песков.

В России в связи с подобными ситуациями видят активные попытки отдельных сил внести раскол в отношения Москвы и Баку, сказал замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк. "Со своей стороны последовательно доводим до азербайджанских партнеров наш принципиальный подход, чтобы нейтрализовать ущерб для наших двусторонних отношений с Баку. Рассчитываем, что такой линии будет придерживаться и азербайджанское руководство", — сказал он.

Востоковед-турколог, кандидат исторических наук Станислав Тарасов отмечает, что «мы видим на поверхности - осложнение отношений и превращение обычных криминальных случаев, которые, к сожалению, бывают часто с представителями диаспор на территории РФ, в инциденты, имеющий серьезный политический оттенок. Тем более, что в Баку проводятся громкие аресты сотрудников агентства «Спутник», которым вменяют деятельность по линии спецслужб России. Такие вопросы обычно решаются по дипломатическим каналам, и почему такая крайность, которую проявляет Баку, остается загадкой. Второе - бросается в глаза одновременное осложнение ситуации в Армении. Третье - очевидно, что события в Армении начались после того, как Алиев посетил Эрдогана, а Эрдоган вызвал Пашиняна в Стамбул. А сейчас появляются сообщения, что Эрдоган 4-го или 5-го июля срочно прилетит в Баку. В общем, в этом треугольнике Москва-Баку-Анкара происходят какие-то события, связанные с обстоятельствами, которые стороны не придают гласности. Поэтому это осложнение на руку тем силам, которые играют на дестабилизацию ситуации в регионе с учетом тех не простых процессов, которые происходят на Ближнем Востоке, прежде всего, в Иране. И то, что мы сейчас наблюдаем элементы осложнения российско-азербайджанских отношений как-то связано с этим».

При этом эксперт уверен, что «внешних игроков, которые заинтересованы в обострении российско-азербайджанских отношений, много. Во-первых, это общая позиция коллективного Запада и прежде всего, Европы, которая пытается саботировать реализацию транспортного коридора «Север-Юг». Этот проект проходит через территорию Азербайджана и выходит через Иран к Индийскому Океану. Кроме того, открытое блокирование таких коммуникаций – это прямая политика США, которые на Ближнем Востоке подрывают похожий китайский проект. А то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, угрожает реализации этого проекта. Что касается Турции, то она засветилась в этой ситуации, но пока мы не знаем, в каком качестве летит в Баку Эрдоган, может он хочет примирить стороны, ведь Турция не хочет идти на осложнения с Россией. Но остается много вопросов, на которые нет ответа».