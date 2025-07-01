Мишустин отметил, что с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды

Страховые пенсии граждан РФ с 2026 года будут увеличиваться дважды. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства.

"С 2026 года стрaховые пенсии россиян станут дважды увеличиваться", - сказал он. Мишустин уточнил, что с февраля они будут повышаться по уровню инфляции за прошедший год, а с апреля увеличиваться с учетом роста доходов Соцфонда.

Глава правительства также обратил внимание, что страховые пенсии с начала текущего года сначала подняли на 7,3%, а затем по поручению президента провели их дополнительное повышение в 9,5%, исходя из инфляции. Он также отметил важность возобновления индексации страховой пенсии для работающих граждан по инициативе главы государства.