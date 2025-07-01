Эрдоган считает провокацией публикацию карикатуры на пророков

Публикация карикатуры на исламских пророков в турецком журнале является провокацией. Такое мнение выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав, что виновные понесут наказание.

"Это отвратительная провокация и подстрекательство под видом юмора. Наша полиция и судебные органы немедленно приняли меры против этого преступления на почве ненависти, журнал был конфискован, инициированы необходимые следственные процессы. Те, кто оскорбляет нашего пророка и других пророков, будут отвечать перед законом. Мы намерены следить за этим", - сказал турецкий лидер в Анкаре при общении с представителями правящей в стране Партии справедливости и развития, передает телеканал TRT Haber.

Ранее стало известно, что прокуратура Стамбула в понедельник начала расследование в отношении турецкого сатирического журнала Leman из-за публикации карикатуры с изображением фигур, обозначенных как пророки Мухаммед и Муса (Моисей) на фоне ракетного обстрела. По решению прокуратуры выданы ордера на задержание четырех сотрудников издания, включая автора карикатуры.