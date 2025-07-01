Скандал Трампа и Маска аукнется республиканцам на выборах

Американский президент Дональд Трамп предупредил Илона Маска о том, что он может пожалеть о своих угрозах в адрес республиканцев в Конгрессе США, готовых поддержать новый масштабный законопроект о государственных расходах. При этом глава Белого дома фактически не исключил вариант рассмотрения депортации Маска, являющегося натурализованным гражданином США южноафриканского происхождения.

"Не думаю, что ему следует играть в эту игру со мной", - с усмешкой сказал Трамп, являющийся в настоящее время лидером Республиканской партии США, журналистам в штате Флорида, комментируя высказывания Маска. Президента, в частности, попросили уточнить, способен ли Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, убедить его однопартийцев не поддерживать упомянутый законопроект. Маск ранее сообщил, что готов будет оказать помощь на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые готовы голосовать за одобрение новых колоссальных госрасходов, чего добивается Трамп. Президент США, однако, выразил уверенность в том, что Маску не удастся добиться своего. "Нет, не думаю", - заявил Трамп.

Одновременно он вновь фактически дал понять, что ведомство по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), которое бизнесмен сам до недавнего времени курировал, будет готово рассмотреть госконтракты, предоставленные компаниям Маска. "Думаю, произойдет следующее: DOGE займется Маском. А, если DOGE займется Маском, мы сэкономим уйму денег", - подчеркнул американский лидер.

Беседуя с репортерами на Южной лужайке Белого дома перед поездкой во Флориду, Трамп, по сути, допустил возможность изучения возможности депортации Маска. "Я не знаю, нам надо будет это рассмотреть", - сказал президент.

Это уже второй публичный скандал между Трампом и Маском в последние месяцы.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что нынешняя перепалка не приведет к обострению отношений между Трампом и американскими технологическими гигантами в целом: «отношения Трампа и Маска - это личные отношения, и они обижаются друг на друга как люди, а не как бизнесмены. Но в тоже время традиционно корпорации высоких технологий республиканцев не любят, и у них разные интересы. Высокотехнологичные корпорации глобалистичны по сути своей деятельности. Иначе говоря, они не паровозы выпускают или самолеты, они выпускают программы и интернет-сервисы. То есть, чем больше людей такую продукцию потребляют, тем лучше. Им нужен мировой рынок. В этом смысле потенциал для противоречий у них есть, но будут ли они проявляться - неизвестно. Все зависит от силы Трампа».

Вместе с тем, по мнению эксперта, «любой конфликт ослабляет позиции Трампа и республиканцев. Ведь Маск был очень выгоден Трампу в качестве союзника потому, что интеллектуальная молодежь Трампа не любит, а Маска любит. И он приносил эти голоса республиканцам. Хотя обычно эта молодежь за республиканцев не голосует. А сейчас эти голоса республиканцам не придут. Поэтому на результатах выборов в Конгресс в следующем году этот конфликт скажется, хотя мы не можем точно говорить о процентах, но то, что этот конфликт скажется - это обязательно».