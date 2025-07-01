YouGov: рекордное число жителей штата Калифорния желают независимости от США

Свыше 44% жителей штата Калифорния высказались в пользу независимости от вашингтонской администрации и его становления отдельным государством. Об этом сообщает журнал Newsweek, ссылаясь на данные исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

"Калифорнийцы готовы к самоуправлению и сфокусированы на прагматических решениях", - заявил вице-председатель исследовательского центра Independent California Institute (ICI), занимающегося изучением вопроса независимости 31-го американского штата.

По словам гендиректора центра, результаты опроса демонстрируют рекордно высокую ориентированность населения штата на независимость.

Опрос проводился с 11 по 23 июня ввиду конфликта между губернатором штата и администрацией президента США.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались не менее 44 человек. В ответ на действия правоохранителей в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Реагируя на это, президент США Дональд Трамп, в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, поручил направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Нацгвардии. Ньюсом, со своей стороны, подал в суд на американского лидера.