Работающие родители с 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату

Для работающих родителей, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, с июня 2026 года введут ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.

По его словам, "уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать ежегодная семейная выплата".

Мишустин пояснил, что им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. "Такой налог до них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена", - уточнил он.

Премьер также акцентировал внимание на том, что это новая мера помощи, но к ее запуску нужно готовиться уже сегодня, отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были понятны для людей и не возникало сбоев.

В целом правительство и дальше будет оптимизировать, упрощать процессы назначения и представления различных льгот, выплат, пособий, добавил он.