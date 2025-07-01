Трамп не исключает рассмотрения вопроса о депортации Маска

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной депортации родившегося в ЮАР Илона Маска заявил о необходимости подумать об этом.

"Не знаю. Нам необходимо посмотреть", - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

В минувшую субботу Маск в очередной раз раскритиковал инициированный Белым домом проект закона о сокращении государственных расходов перед тем, как он прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса.