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Политика
Трамп не исключает рассмотрения вопроса о депортации Маска
1 июля 2025 / 19:16
Трамп не исключает рассмотрения вопроса о депортации Маска
© Kenny Holston-Pool/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной депортации родившегося в ЮАР Илона Маска заявил о необходимости подумать об этом.

"Не знаю. Нам необходимо посмотреть", - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

В минувшую субботу Маск в очередной раз раскритиковал инициированный Белым домом проект закона о сокращении государственных расходов перед тем, как он прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса. 

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