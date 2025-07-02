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Безопасность
Лукашенко: "Орешник" появится в Белоруссии до конца 2025 года
1 июля 2025 / 19:33
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС
Комплекс "Орешник" будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня независимости.
"Мы с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде договорились. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. "Орешнику" на земле белорусской быть", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
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