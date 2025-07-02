Комплекс "Орешник" будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня независимости.

"Мы с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде договорились. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. "Орешнику" на земле белорусской быть", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".